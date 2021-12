Reprodução Instagram, DR

Vanessa Martins está revoltada com a imprensa nacional. Depois de alguns meios de comunicação avançarem com uma possível gravidez, a influencer quis esclarecer o assunto nas redes sociais.

"No passado partilhei com todos a minha infertelidade causada pela minha doença, endometriose. Passei por tentativas sempre falhadas de tratamentos fortíssimos física e psicologicamente", começou por escrever.

"Quando é que a vida íntima de uma mulher deixa de ser tema? Quando é que assuntos destes deixam de ser questionados? Quando é que a gravidez vai deixar de ter interesse para a vida de outras pessoas?", acrescentou ainda.

Por fim, desmentiu as notícias: "Um dia vou ser mãe. E não vou esconder, muito pelo contrário. Vou dizer, fazer mil festas do bebé. Usar e abusar das filas prioritárias. Abusar do meu estatuto de grávida. Até lá não me engravidem porque isto não funciona na base de milagres".

Veja o testemunho completo na foto abaixo.

