Rick Kern

O festival Astroworld, organizado por Travis Scott, teve o pior desfecho possível: nove mortos e cerca de 300 feridos, entre eles Ezra Blount, um menino de nove anos que não resistiu aos ferimentos depois de ser colocado em coma induzido.

De acordo com a imprensa internacional, o rapper ofereceu-se para pagar o funeral do rapaz, mas a família rejeitou. Segundo a Rolling Stone, que cita o advogado de família, os pais querem que o rapper "encare a responsabilidade" da tragédia no festival. "Não duvido que o senhor Scott sinta remorsos. A sua jornada será dolorosa", pode ler-se ainda.

Ezra morreu devido a falência dos orgãos após ter sido pisado por várias das pessoas que assistiam aos concertos. O funeral do menino realizou-se no passado dia 23 de novembro, no Texas.