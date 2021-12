Com apenas 19 anos, Romeo Beckham, filho de David e Victoria Beckham, estreou-se na passadeira vermelha e fê-lo ao lado da namorada, Mia Regan.

O jovem surgiu na gala dos British Fashion Awards, que decorreu no Royal Albert Hall, em Londres e deslumbrou com um fato elegante, estilo militar. Quanto a Mia, a modelo usou um vestido preto com um decote pronunciado, Proenza Schouler.

Recorde-se que David e Victoria Beckham são ainda pais de Brooklyn, de 22 anos, Cruz, de 16, e Harper, de 10.