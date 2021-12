Esta terça-feira, dia 30 de novembro, a cantora Nena cantou a música Portas do Sol na 'Casa Feliz', e Cláudia Vieira, que também esteve presente no programa da SIC, partilhou uma curiosidade a Diana Chaves e João Baião.

"Tenho uma história gira desta música que eu acabei de contar à Nena. Eu batizei a minha Caetana agora em julho e cada um de nós tinha de escolher uma música para um momento da cerimónia e a Maria escolheu esta música. Portanto, ela fez parte desta minha história", começou por contar.

"Tem ótimo [gosto musical], tem um bom ouvido, ama cantar, ama dançar e obriga-nos a ouvir vezes sem conta, mas está tudo bem", finalizou.

Recorde-se de que Caetana, fruto do relacionamento de Cláudia Vieira com João Alves, foi batizada no dia 24 de julho deste ano, em Guimarães. A atriz é ainda mãe de Maria, de 11 anos, nascida da anterior relação com Pedro Teixeira.

