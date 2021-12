O desporto nacional está de luto. Luís Tavares, capitão da seleção nacional de hóquei em campo, morreu na madrugada deste domingo, 28 de novembro, na sequência de um acidente de viação na Ponte 25 de Abril, conforme relata o Jornal de Notícias (JN).

Nas redes sociais, a Federação Portuguesa de Hóquei fez questão de deixar uma nota de pesar, endereçando as condolências aos familiares e amigos do atleta, de 27 anos.

"Choque! Esta é uma daquelas notícias que não queremos, nem nunca estaremos preparados para receber. O Luís Tavares era um rapaz bom, íntegro, afável, solidário e com um enorme talento. Era um campeão no hóquei e acima de tudo na vida! Um exemplo para todos de como se deve estar no hóquei e na vida. O Tavares era o capitão da seleção nacional, porque foi alguém cujas qualidades e características nos levavam para os melhores valores. Mas mais do que capitão, ou um dos melhores jogadores de sempre do hóquei português, o Luís sempre foi um bom amigo. É com enorme tristeza que escrevo estas palavras, e tenho a certeza absoluta que todos nós, a sua família hoquista, faremos questão que a sua memória e o seu bom exemplo perdurem no tempo. À família, amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de fazer parte da sua vida, deixo um abraço solidário neste momento de dor. O mundo fica mais pobre, muito mais pobre. Jamais esquecerei a tua energia, o teu sorriso e piada fácil. Até já, Tavares", pode ler-se.