Na passada sexta-feira, dia 26 de novembro, Katia Aveiro partilhou um vídeo muito especial nas redes sociais. A irmã de Cristiano Ronaldo surpreendeu a mãe, Dolores Aveiro, e a irmã, Elma Aveiro, ao interpretar Marília Mendonça no palco do Pestana Casino Park, no Funchal.

Apesar de ter recibido alguns elogios por parte dos fãs, foram muitos os que criticaram a sua atuação e os comentários depreciativos levaram a que a irmã de Cristino Ronaldo reagisse.

"[...] Atenção, não foi preciso a Marília morrer para que eu cantasse Marília. Eles sabem tão pouco de mim, mas a inveja, o preconceito, a amargura, o ódio, a ofensa gratuita de uma terra sem lei, que é a Internet, é moda, é o retrato de uma sociedade triste", começou por dizer.

"Só o facto de existir já incomoda, não conheço nenhuma destas pessoas, mas elas mesmo assim sentem liberdade para destilar ódio e amargura, que povo triste. É que isto não se trata de opinião, mas sim de ofensa a troco de nada. Tenho família, tenho uma carreira, tenho amigos, tenho pessoas que me amam. Tenho gente que me respeita, não se trata só de me ofender, trata-se sim de desrespeito gratuito só porque sim. Ficou feio, já ficou ridículo, esta gente cobarde que se esconde atrás do teclado", continuou, garantindo que começará a expor a identidade das pessoas que lhe enviam mensagem.

"Gostaria de ver se os vossos amigos e a vossa família ficam orgulhosos deste tipo de posição que vocês têm na vida, só por curiosidade mesmo. A minha família, graças a Deus, tem orgulho de mim", termina.