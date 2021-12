Em setembro deste ano, os rumores de que April Ivy e Rúben Dias estavam separados, ao fim de dois anos de relação, começaram a ganhar força após o jogador de futebol ter apagado todas as fotografias com a cantora, da sua conta oficial do Instagram.

Ainda que nenhum dos dois se tenha pronunciado publicamente sobre o assunto, a artista lançou agora o seu mais recente single 'Broken Promisses' onde fala sobre um fim de relação, marcada por uma traição.



"A canção mais difícil que compus e tive de gravar até hoje. Escrevi-a em cinco minutos no meu quarto, no final do verão, e guardei-a estes meses até que me sentisse preparada para expor os meus sentimentos de forma tão despida", pode ler-se numa publicação de Ivy nas redes sociais.

Na letra da música, a jovem canta sobre o fim de uma relação: "Eu não consigo encontrar a razão/Para tu nos teres deixado para trás".



Noutro excerto, April Ivy faz ainda referência a uma terceira pessoa. "Mostraste-lhe um mundo que ela não conhecia/E ela não tinha o dela", ouve-se.