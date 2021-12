Marco Pigossi assumiu recentemente o namoro com o cineasta Marco Calvani e deixou um texto emocionante nas redes sociais. O galã brasileiro agradeceu ainda as mensagens de apoio que tem recebido após o companheiro partilhar uma fotografia onde surge de mão dada com o ator, numa praia.

"Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito. Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todos", pode ler-se na legenda da publicação.

A partilha conta já com centenas de comentários, entre eles alguns famosos como Giovanna Lancellotti, Alessandra Negrini e Lorena Camparato