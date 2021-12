Depois de quatro longos anos, a princesa Mako casou-se numa cerimónia discreta com o namorado, Kei Komuro, em Tóquio. A figura real do Japão não só abdicou da coroa e da família real, como de um dote milionário e viajou para os Estados Unidos onde vive num apartamento.

Filha do príncipe herdeiro Fumihito e sobrinha do imperador Naruhito, Mako foi fotografada numa loja às compras onde esteve cerca de hora e meia. De calças de ganga e com um visual descontraído e prático, Mako foi vista a comprar toalhas, cabides, entre outras coisas para a nova casa.

O Daily Mail filmou ainda a mulher de 30 anos a pedir direções na rua, depois de se confundir no caminho de regresso a casa.

No Japão, quando as mulheres da família imperial casam com um homem sem ligações à realeza, passam automaticamente a ser plebeias. Mas Mako não rejeita apenas o título e os direitos inerentes ao império japonês. A princesa, de 29 anos, rejeita também o dote no valor superior a um milhão de euros para “manter a dignidade de uma pessoa que foi membro da família imperial”, revela a imprensa internacional.

É a primeira vez, na história do Japão pós-guerra, que uma princesa não receberá o dote por casar com um plebeu. O Governo japonês aceitou a solicitação da princesa.

