Depois do casamento civil no Douro, no dia 19 de setembro, Cláudia Jacques e Belmiro Costa decidiram trocaram alianças, do joalheiro Eugénio Campos, no estrangeiro. A cerimónia íntima aconteceu há pouco mais de um mês. Recentemente, a relações-públicas falou sobre os seus seis casamentos e como nunca deixou de acreditar no amor.

Cláudia Jacques, que perdeu a mãe a 14 dias do seu casamento no Douro, assume que viveu um conto de fadas no seu sexto matrimónio e que foi o mais bonito de todos. "Houve uma onda de amor e carinho muito bonita à nossa volta. Olho para trás e vejo uma vida muito cheia, mas sou muito de viver no presente. O passado já não é meu e o presente é a única coisa que é minha", sublinhou ao Fama ao Minuto , antes de afirmar que não se arrepende ter subido cinco vezes ao altar em relações que acabaram por falhar.

"Nunca cheguei a ser infeliz, há pessoas que deixam arrastar as situações muito tempo e acabam por viver anos das suas vidas infelizes até tomarem uma decisão e há outras que nunca a tomam. Sempre disse que quando as coisas começam a correr mal é melhor saber parar antes que o ódio se instale. Do amor ao odio é um passo. Quando as relações começam a não estar bem e as pessoas se mantêm ali, acabam por fazer mal uma à outra. As pessoas não tendo amor não têm paciência, há agressividade nas palavras, eu nunca cheguei a passar por isso porque soube sempre parar a tempo", afirmou a relações -públicas que não vive preocupada com o julgamento dos outros.

1 / 4 Instagram 2 / 4 Instagram 3 / 4 Instagram 4 / 4 Instagram

Durante a conversa, onde Jacques comenta o início da sua carreira como modelo, adianta ainda que nenhuma das cinco dissoluções do casamento foi atribulada.

"Sempre tive divórcios muito simples e muito rápidos, não complico nada. Foi tudo tão simples e de uma forma tão limpa que nunca me deixou amargurada, nem azeda, nem com medo de nada. Não tenho medo de viver, viver é isto (...) Nunca, nunca tive um divórcio de guerras, lutas, ataques, lutar por dinheiros. Nunca. Tudo o que é material é substituível, mas há uma coisa que não é substituível, é o meu carácter, a minha paz, a minha felicidade e a minha integridade", aponta.

1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24