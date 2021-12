Artur Albarran, de 68 anos, foi levado de urgência para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. Na origem do internamento, está o agravamento do cancro com o qual o antigo jornalista foi diagnosticado em 2019.

A informação é avançada pelo Correio da Manhã que adianta que o internamento ocorreu esta sexta-feira, dia 26. Recorde-se que no verão deste ano, o apresentador terá contraído o novo coronavírus no IPO de Lisboa, durante os tratamentos contra um cancro raro, que lhe foi diagnosticado em 2011 e, novamente, em 2019.

