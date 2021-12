Roberto Cazzaniga foi vitima de catfishing. Durante 15 anos, o jogar de voleibol italiano pensou estar a namorar com Alessandra Ambrosio, uma das modelos mais famosas do mundo. No entanto, tratava-se de uma fraude uma vez que uma mulher de 50 anos fingia ser a brasileira, que chegou a desfilar pela Victoria's Secret.

Tudo começou em 2008 quando a melhor amiga do atleta, Manuela Passero, lhe deu o número de telemóvel de uma mulher chamada Maya, de acordo com o canal italiano “Mediaset”. Mais tarde, essa mulher apresentou-se como sendo Alessandra Ambrósio. Roberto apaixonou-se e viveu um romance à distância, chegando mesmo a emprestar 700 mil euros para que a sua "cara-metade" tratasse dos seus problemas cardíacos.

Apesar de nunca ter visto pessoalmente a namorada, o jogador do New Mater depositou a grande quantia no nome de uma terceira mulher, Valeria, que dizer ser amiga próxima de Maya.

Entretanto, o golpe foi descoberto por colegas da equipa de Roberto. Em entrevista ao 'Corriere della Sera', os jogadores disseram que Roberto era uma homem extremamente introvertido e ingénuo e, após ter prestado queixa na polícia, descobriram que Maya, na verdade, chama-se Valeria Satta, tem 50 anos e mora na região da Sardenha, em Itália.

O que se descobriu? Três pessoas estavam envolvidas: Manuela, que deu o número de telemóvel, o namorado de Manuela, e Valeria. Ao jornal italiano, o jogador disse que era como se “tivesse acordado de um coma e perdido 15 anos” de vida. “Nós nunca nos conhecemos. Nunca. Ela deu mil desculpas, como doença e trabalho”, contou.

Roberto disse que o que o atraiu na mulher, uma vez que nunca a tinha visto pessoalmente, foi a sua voz. "Apaixonei-me por aquela voz, uma chamada após a outra. O contacto era apenas no telemóvel, quase diariamente. Ligava antes de eu ir treinar ou à noite, à hora de dormir”, explicou.

Quanto à verdadeira Alessandra Ambrósio, atualmente, a brasileira vive um relacionamento com o também modelo Richard Lee, com partilhou recentemente fotografias de uma viagem nas redes sociais.