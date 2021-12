Tiago Caramujo

Na semana em que completa um ano, a plataforma de streaming da SIC , a OPTO, esteve representada na primeira edição do OnSeries, evento internacional de televisão profissional, que decorre no Centro Cultural de Belém, entre 25 e 26 de novembro.

A atriz Joana de Verona foi apresentada como a nova estrela da plataforma de streaming e um dos nomes da série Vanda, com estreia marcada para o início do próximo ano. A série, com argumento de Patrícia Muller, é inspirada na história real de Dulce Caroço, uma cabeleireira responsável por mais de uma dezena de assaltos a dependências bancárias com uma pistola de plástico.

Joana de Verona dá vida a uma psicóloga forense, que irá investigar Vanda, personagem interpretada por Gabriela Barros.

“É uma série muito bem filmada, com uma equipa muito exigente, filmámos muito e com muita dedicação […] O que eu sinto nesta série é que há um verdadeiro trabalho de equipa e de pensamento conceptual à volta da imagem, do som, dos figurinos, da caracterização […] Uma série escrita por mulheres, com uma protagonista e uma antagonista femininas. Essas personagens que são elas muito fortes, cada uma motivada por razões diferentes. Uma que procura superar as dificuldades da sua vida, que é a Vanda, e a Elisa que quer entender a cabeça desta mulher enquanto psicóloga forense. A minha personagem tenta entender o que move esta mulher e colocar-se num lugar empático para perceber em que situação ela está, como ela pensa e assim mais facilmente conseguir detê-la", contou-nos.

Para dar vida à sua personagem, a atriz acompanhou de perto o trabalho de uma psicóloga forense. “Percebi a importância das psicólogas ao traçarem os perfis dos criminosos e ao endereçá-los aos juízes na resolução dos casos e até na atribuição das penas. Não tinha noção desta importância do trabalho de uma psicóloga forense”, explicou.

“Nesta personagem Elisa vai acontecer aqui um twist muito grande. Eu tento travá-la, mas depois…Não posso dizer o que é que acontece, mas são encontros e desencontros, rato e gato uma atrás da outra. São personagens femininas muito poderosas, que se superam muito, que têm muita força, têm também muita fragilidade e, por isso, acho bonito, acho um bom trabalho”, acrescentou.

Vanda é mais um trabalho que Joana de Verona junta ao seu currículo, que inclui diversos projetos nacionais e internacionais em televisão, cinema e teatro. Olhando para o seu percurso enquanto a atriz, Joana de Verona não podia estar mais “agradecida”. “Eu tenho tido muita sorte de poder trabalhar com pessoas que eu admiro, com pessoas me ensinam, não só profissionalmente, mas humanamente. Acho que a ética humana é muito importante. Nós trabalhamos com a humanidade, com a emoção e a sensibilidade. Tem sido um percurso muito enriquecedor, o facto de eu também ter a sorte de poder fazer cinema tanto no Brasil como em França ou coproduções com outros países; Filmar em Portugal; Fazer cinema português, que admiro essencialmente pela sua resiliência, como se faz tanto, com tão poucos meios; Fazer televisão, que são histórias que chegam a um maior agregado de pessoas, também te dão uma agilidade técnica muito grande e poder continuar a fazer teatro, que foi onde eu comecei com oito anos e onde eu me formei”, contou, destacando também sua formação em realização documental em Paris e o seu filme Chantal, que esteve em cartaz no IndieLisboa.

“Sou muito grata e sinto-me sortuda, na verdade. Sortuda, feliz, privilegiada, por não só poder trabalhar nestas dimensões todas, o teatro mais físico, a televisão, o cinema em vários países, como também criar mais como realizadora e como criadora de artes cénicas. Isso é maravilhoso”, rematou.