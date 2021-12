José Condessa partilhou na sua conta oficial do Instagram que esta esta quarta-feira, dia 24 de novembro, sofreu um percalço enquanto praticava padel.

O ator, de 24 anos, partilhou duas imagens, nas redes sociais, onde surge com o sobrolho ferido e revelou em tom de brincadeira: "Porque é que ninguém me avisou que padel é um jogo perigosíssimo? Tantos anos a jogar futebol e tinha logo de abrir o sobrolho pela primeira vez a jogar padel".

As palavras do ator, de 24 anos, acompanham duas imagens em que surge com o curativo.