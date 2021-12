Dani Salles foi o "alvo" de Joana Marques no podcast Extremamente Desagradável do passado dia 16 de novembro e esteve esta quinta-feira no programa 'Casa Feliz' à conversa com Diana Chaves e D. Odete (João Baião). Natural do Rio de janeiro, vive em Portugal e começa todos os seus vídeos com "Oi, Cascais": "É uma espécie de embaixadora da boa vontade por Cascais, ela divulga tudo o que lá se passa".

"Levei o maior susto porque não conhecia esse programa. Quando eu li o nome eu falei 'me ferrou, estão-me lixando', mas quando escutei eu amei, achei super divertido, morri de riso", começou por contar a nova influencer descoberta por Joana Marques. "Depois disso ganhei um banho de seguidores portugueses, estou muito feliz (...) Por causa delas eu estou aqui", acrescentou.

Joana Marques quis surpreendê-la com uma mensagem: "Adorava ver este encontro: o português com mais energia [João Baião] e a brasileira com mais energia no mesmo estúdio. Creio até que possa ser perigoso para a Diana Chaves (...) Acho que vão ficar amigos os dois, são muito parecidos um com o outro".

Dani Salles confessou que ficou "emocionada" e contou como surgiu a ideia do site e das redes sociais do 'Oi Cascais': "Na pandemia ficou tudo parado e pensei 'vou abrir um Instagram e mostrar Cascais para o mundo'".