Camila Cabello e Shawn Mendes surpreenderam os fãs na semana passada ao anunciarem que estão separados. No último episódio de Time To Walk, transmitido pela Apple TV, a cantora acabou por explicar que a sua ansiedade contribuiu para o fim do namoro.

Segundo a revista Hola, além de ter revelado que a relação não era tão perfeita como aparentava ser, disse que, com a pandemia e o confinamento, a relação com o cantor foi afetada, em parte devido aos seus problemas de saúde mental.

"Eu senti-me muito instável durante a quarentena. Chorava pelo menos uma vez por dia. [Sem o ritmo frenético do trabalho] fiquei sozinha com a minha ansiedade e a minha mente e isso estava a interferir no meu relacionamento, nas minhas amizades, no meu tempo em casa. Não me sentia bem", disse.

Camila Cabello contou que os seus problemas de ansiedade surgiram há muito tempo, consequência de ter trabalhado, sem pausas, desde os 15 anos. Recentemente, percebeu que precisa de ajuda para lidar com a ansiedade e experimentou diversos tipo de terapia, meditação e exercícios, além de ter alterado a sua dieta ou a forma como organizava o tempo, de modo a encontrar o equilíbrio.

Agora, a cantora diz que precisa é de "tempo para si" para "se poder curar".

Recorde-se de que Camila Cabello e Shawn Mendes estavam juntos desde 2019, ano em que ambos lançaram o tema Señorita.