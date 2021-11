Tiago Caramujo

Onze anos depois, Fátima Lopes está de regresso à SIC. A apresentadora vai conduzir a 1ª Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, que acontece no próximo dia 1 de dezembro. A informação foi avançada pela estação de Paço de Arcos esta terça-feira, 16 de novembro, em comunicado.

"A Fátima é um dos grandes nomes da televisão em Portugal. Pode e sabe fazer todos os registos e vive um momento especial da sua vida, de concretização profissional e confiança, que a torna uma mais-valia para a SIC, num regresso a casa que acontece no momento certo. Os 30 anos da televisão privada em Portugal e da SIC em particular, não dispensam um dos seus principais rostos", destacou Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da Impresa.

Por seu turno, Fátima Lopes não podia estar mais entusiasmada com a nova etapa da sua carreira. “Estou muito feliz pelo regresso à casa que me viu nascer. Foi na SIC que me fiz apresentadora e onde cresci como profissional. Para mim, tem um significado muito especial, regressar para conduzir esta Gala e fazer parte da celebração dos 30 anos da SIC. Recomeço entusiasmada e cheia de vontade de abraçar novos desafios", confessou

Recorde-se que a comunicadora estreou-se na SIC em 1994 com o programa Perdoa-me, inicialmente apresentado por Alexandra Lencastre. Entre 1995 e 1998, a apresentadora conduziu o formato Surprise Show e depois, entre 1998 e 2001, o programa Fátima Lopes. No ano de 2001, seguiu-se Roda dos Milhões e o matutino SIC 10 Horas, que esteve no ar até 2005. Entre 2003 e 2005, Fátima Lopes apresentou ainda três edições dos Globos de Ouro, tendo partilhado o palco do Coliseu dos Recreios com Catarina Furtado, Herman José e Sílvia Alberto. Os últimos programas da apresentadora na SIC foram Fátima Lopes, entre 2005 e 2009, e Vida Nova, entre 2009 e 2010.