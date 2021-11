Getty Images

José Cid e Amália Rodrigues não tiveram um convivência fácil. O cantor de 79 anos recordou, em entrevista à revista LUZ, do Nascer do SOL, um episódio que aconteceu na sua casa.

“A Amália nunca foi muito simpática comigo na Valentim de Carvalho. Nem ela nem o grupo dela. Eu era muito jovem, vendia mais do que ela, tinha outro protagonismo, tinha os discos de ouro que ela não ganhava. E não encaixou isso muito bem“, explicou.

A fadista portuguesa esteve na casa do cantor para gravarem um programa para a televisão francesa e, segundo o artista, Amália e a sua própria mãe ficaram "cúmplices", contra ele. “Um dia a Amália veio aqui para casa, passar quatro dias, porque estávamos a gravar um programa para a televisão francesa. A minha mãe, que nunca gostou de me ouvir cantar e que contestou sempre a minha carreira, ficou cúmplice da Amália e contra mim“, lembrou.

Ao ir embora, Amália questionou José Cid sobre onde é que ela teria chegado se tivesse uma mãe como a do cantor. “Eu respondi: 'Nunca ninguém foi mais longe no mundo do que a Amália na sua geração. A Amália deve ter a noção que é a cantora número 1 da sua geração no mundo inteiro. Agora, se fosse filha desta senhora que está aqui ao seu lado, e lhe dissesse aos 17 anos que quer ir para Lisboa cantar fado, levava um enxerto de pancada, mas daqueles, e era fechada a sete chaves no terceiro andar da casa e estava lá um ano fechada que não conseguia sair de lá'…“, disse.