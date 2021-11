João Baião tem mais um membro na quinta. O apresentador da SIC é apaixonado por animais e, nas redes sociais, mostrou-se radiante o seu novo "inquilino".

"Boa tarde. Depois de uma manhã maravilhosa na grande cidade do Porto, do reencontro com a habitual simpatia nortenha regresso a casa com uma nova amiga. Esta é a Marina. Gosto de homenagear os meus Amigos. Beijinhos meu amor Marina Mota", pode ler-se na legenda da imagem.

Na caixa de mensagens foram várias as mensagens de parabéns ao apresentador. Espreite a imagem, em cima.