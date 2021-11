O Super Bock em Stock está de regresso a Lisboa. De sexta-feira, dia 19 de novembro, a domingo, dia 20, regressam à Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Durante três dias, nomes como Django Django, Black Country, New Road, Iceage, Wet Leg, Tomás Wallenstein, Cláudia Pascoal, Mundo Segungo & Sam The Kid vão animar as ruas da capital.

Espreite, em baixo, o mapa do recinto e os horários dos concertos.

19 de novembro

Coliseu dos Recreios

20h45-21h45 Mundo Segundo & Sam The Kid

22h15-23h25 Django Django

00h45-02h00 Rui Pregal da Cunha + Paulo Pedro Gonçalves (Live DJ set)

Coliseu (Bar)

23h30-00h40 Aquário Coletivo

Cinema São Jorge (Sala Manoel de Oliveira)

21h10-22h00 Nena

23h45-00h30 Miraa May

Cinema São Jorge (Sala 2)

19h00-19h45 IamKennis

22h50-23h40 Soluna

Teatro Tivoli BBVA

20h40-21h40 Tomás Wallenstein

23h00-00h00 Iceage

Capitólio

19h45-20h45 T-Rex

21h30-22h30 Jelani Blackman

23h30-00h30 Lava La Rue

Sala Ermelinda Freitas (Maxime)

19h00-19h50 Carolina Milhanas

21h15-22h05 Rainhas do Autoengano

Sala Santa Casa (Garagem EPAL)

Riot Apresenta…

20h15-21h05 Pimenta Caseira

22h20-23h10 João Não & Lil Noon

Casa do Alentejo

19h45-20h35 Acácia Maior

22h00-23h00 Paulo Novaes

Palácio da Independência

Curadoria Cuca Monga

19h30-20h20 Rapaz Ego & Fernão Biu

22h00-22h50 Atalaia Airlines

Estação Ferroviária do Rossio

19h45-20h30 Narciso

21h20-22h10 Filipe Karlsson

23h45-00h45 Sports Team

Super Bock Bus

20h30-20h45 Viva o Samba Lisboa

21h45-22h00 Viva o Samba Lisboa

22h45-23h00 Viva o Samba Lisboa

23h45-00h00 Viva o Samba Lisboa

20 de novembro

Coliseu dos Recreios

20h30-21h30 Benny Sings

22h00-23h10 Black Country, New Road

00h30-02h00 Moullinex b2b Anna Prior (Metronomy)

Coliseu (Bar)

21h30-22h00 Ricardo Mariano & Tiago Castro

23h10-00h30 Beco DJ’s

Cinema São Jorge (Sala Manoel de Oliveira)

21h10-22h10 Charlotte OC

23h45-00h45 Priya Ragu

Cinema São Jorge (Sala 2)

19h00-19h45 Lila

22h50-23h40 Cláudia Pascoal

Teatro Tivoli BBVA

20h10-21h10 Bateu Matou c/ convidados

23h00-00h00 David & Miguel

Capitólio

19h45-20h45 Lon3r Johny

21h30-22h30 Nine8 Collective

23h30-00h20 Stckman w/ Kyle Quest

Sala Ermelinda Freitas (Maxime)

19h00-19h50 Nuno Lanhoso

21h15-22h05 Elas e o Jazz

Sala Santa Casa (Garagem EPAL)

Samuel Úria Apresenta…

20h15-21h05 Monday

22h20-23h10 Jónatas Pires

Casa do Alentejo

19h45-20h35 Bia Ferreira

22h00-22h50 Leo Middea

Palácio da Independência

Curadoria Cuca Monga

19h30-20h20 El Salvador & João Sala

21h20-22h10 Bishpo

Estação Ferroviária do Rossio

19h45-20h35 Bejaflor

21h20-22h10 Primeira Dama & Sua Banda

23h10-00h10 Wet Leg

Super Bock Bus

20h30-20h45 Jesus The Snake

21h45-22h00 Jesus The Snake

22h45-23h00 Jesus The Snake