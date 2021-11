Joseph Okpako

Ana Moura publicou um vídeo de um concerto em Guimarães que não deixa margem para dúvidas de que está grávida. A fadista de 42 anos está à espera do primeiro filho e agora foi revelada a identidade do pai do bebé, cujos rumores de que seria namorado da cantora já existiam.

O site da revista FLASH! avança que se trata de Pedro Mafama, que escreveu o single 'Andorinhas' da artista. Na publicação onde se pode ver a 'barriguinha' de Ana Moura, o músico comentou com vários emojis, inclusive um coração.

Recorde-se que a fadista apenas abriu um excepção quanto à sua vida pessoal quando manteve uma relação com o DJ e empresário, Rúben da Cruz, com quem namorou durante um ano e meio.