Na semana passada, dia 7 de novembro, Miguel Costa protagonizou um momento constrangedor com Nikita no programa 'Olhá SIC', transmitido em direto aos domingos de manhã. Esta segunda-feira, o ator e repórter do 'Alô Portugal' esteve em casa da cantora e aproveitou para "pôr tudo em pratos limpos".

"Há pouco mais de uma semana conheci a Nikita no Olhá SIC e eu não sabia - porque ainda não tinha estado contigo no programa e só te estava a ver ao longe - que tu não conseguias ver", começou por contar.

"Tu estavas no palco, atuaste maravilhosamente bem e eu, nas minhas parvoíces cá em baixo, comecei a dizer-te adeus a ti e à Raquel Tavares, que estavam no palco. Disse 'Nikita, estou aqui' a brincar com o meu tamanho, longe de saber que tu não conseguias ver", prosseguiu.

Miguel Costa confessou que ficou "muito constrangido" com a situação e explicou: "Eu não gosto de fazer pouco das pessoas. Gosto de gozar com bom tom, na brincadeira, mas não gosto de fazer pouco das pessoas. Tudo aquilo me surpreendeu porque não dei conta de nada".

A cantora acabou por desvalorizar a situação.

Note que Nikita perdeu a visão total com 21 anos.

Veja abaixo o vídeo do momento em que Miguel Costa chama a cantora no Olhá SIC: