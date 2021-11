Reprosução Instagram, DR

Após a morte de Marília Mendonça foram muitas as contas de fãs que começaram a partilhar recordações da cantora, nas redes sociais. Uma delas foi uma mensagem que a artista dedicou ao pai do filho, publicada em 2019 no Twitter, e que apanhou Murilo Huff desprevenido.

"Tenho um filho do homem mais dedicado do mundo, que consegue dividir-se perfeitamente, sem ter que deixar nenhum dos lados de lado. Como não estar apaixonada?", escreveu Marília na altura.

"Que coisa linda. Não era muito de Twitter, nunca tinha lido isto", reagiu Murilo Huff à publicação partilhada pela página.

Recorde-se que Murilo e Marília estiveram juntos durante cerca de dois anos. Da reação nasceu Léo, de quase dois anos.