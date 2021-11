Reprodução Instagram, DR

Uma semana depois do trágico acidente de avião que vitimou Marília Mendonça, a mãe da artista e o seu irmão deram uma entrevista emotiva ao programa Fantástico, da TV Globo. Na casa onde a artista morava com a família, Ruth Moreira e João Gustavo começaram por lembrar a gargalhada inconfundível de Marília Mendonça.

"Ela ria-se sempre muito alto. Tudo nela era muito intenso. Conseguimos ouvir a risada dela no nosso coração porque ela está aqui, em todos os cantos desta casa. Ela está aqui, todos os pedacinhos fazem-me lembrar dela", contou a progenitora da cantora sertaneja.

Ruth Moreira contou ainda que é no neto, Léo, que encontra forças para lidar com o luto. "Eu chorei muito durante dois dias, depois não. Eu tenho o meu neto e se ele me vê a chorar vai-se desesperar. Nos primeiros dias eu corria lá em cima e chorava, chorava. Gritava por dentro. E aí lavava os olhos e ia brincar e cantar com ele as musiquinhas dele, cair no chão, jogar à bola... E ele morre de rir. Quando começo a ficar triste, falo: 'Agora não. Agora é a hora de ir brincar com ele"', confidenciou.

Reprodução Instagram, DR

O menino ainda não sabe da morte da morte da mãe. Ruth referiu que o pequeno Léo, de quase dois anos, acredita que a artista "foi trabalhar". "Ele ainda não entende o que está a acontecer. Para ele, a mãe foi trabalhar, como sempre falámos com ele: 'A mãe está a trabalhar'. Se ele vir a porta do quarto dela fechada, ele fala 'mamãe'. Ele quer ir lá, quer bater, quer entrar. Às vezes eu entrava com ele e dizia: ' A mãe não está aqui, não, a mamãe está a trabalhar", explicou.

"Já pensámos em várias formas de contar. Eu até comentei com a minha mãe: 'Vamos falar da estrelinha, falar da rainha. A mãe dele foi uma rainha, foi uma rainha no Brasil, foi a rainha do Brasil", acrescentou o irmão de Marília Mendonça.

Já sobre a guarda de Léo, esta vai ser dividida entre a avó materna e o pai, o cantor sertanejo Murilo Huff. "Nós somos família e vamos criar o Léo com mesmo clima que se vive aqui. De paz e amor, porque ele vai precisar muito de nós", rematou Ruth Moreira.