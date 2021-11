Jani Gabriel foi anfitriã do programa Estamos em Casa, deste sábado, 13 de novembro, e contou com uma companhia especial na sua estreia nas manhãs de fim de semana da SIC. A apresentadora recebeu o namorado, André Santos.

Na primeira vez que em surgiram juntos em televisão, o casal falou sobre a difícil partida de Thor, o cão da apresentadora. Veterinário de profissão, André Santos tem sido um grande apoio de Jani Gabriel desde a partida do seu companheiro de quatro patas, no passado mês de agosto, conforme pode ver no vídeo acima.

O casal assumiu recentemente a relação, depois dos primeiros rumores de romance que surgiram em julho deste ano.

Recorde-se que o último relacionamento conhecido da apresentadora foi com o ator Rui Porto Nunes.

1 / 3 Tiago Caramujo 2 / 3 Tiago Caramujo 3 / 3 Tiago Caramujo