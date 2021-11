Ainda se lembra de José Luís, o "sexagenário mais desejado de Portugal"? Participou na quarta temporada do programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' e deu que falar com a sua indecisão relativamente às pretendentes. Segundo o site A Televisão, o agricultor foi operado recentemente, depois de ter sido diagnosticado com cataratas.

José Luís foi apanhado de surpresa e acabou por ser submetido à primeira de duas intervenções cirúrgicas no dia 4 de novembro, no Hospital de Jesus, em Lisboa.

O mesmo site refere que um amigo do agricultor adiantou pormenores à revista TV 7 Dias. “Ele vai colocar umas lentes intraoculares e vai deixar de usar óculos (...) Ele foi ao médico para ter uma receita para os novos óculos e foi aí que descobriu que tinha cataratas nos dois olhos, sem que ele se tivesse apercebido“, disse e acrescentou: “[A recuperação] tem sido mais lenta que o normal, mas segura”.