Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, dia 11 de novembro, Bárbara Bandeira esteve à conversa com Rui Unas, no podcast 'Maluco Beleza', e fez uma revelação sobre as redes sociais.

“Eu tenho contas falsas. Mas atenção, não são contas falsas para me defender a mim própria”, começou por explicar a cantora de 20 anos. Questionada pelo ator sobre o assunto, a filha de Rui Bandeira respondeu: “Tenho para aí umas 10. Não estou a gozar. Estou a falar a sério”, afirmou.

“Tem a ver com situações bastante pessoais, que tu não queres que a pessoa do outro lado saiba que estás a ver as coisas dela. É tão simples quanto isso. Mesmo que eu queira passar despercebida às vezes, aparecer ali o certinho azul dá bandeira", explicou.