Rod Stewart não está contente com Cristiano Ronaldo. O artista fez duras críticas ao jogador português em entrevista ao The Sun.

Tudo porque o cantor é adepto do Manchester United e, apesar de estar contente com o regresso do craque à equipa inglesa, ficou desiludido com uma atitude recente durante um jogo.

Depois de ter sido substituído num jogo contra os Young Boys o futebolista gritou várias vezes, já fora das quatro linhas, sobre o que deveriam (ou não) fazer os jogadores em campo.

Um comportamento que, segundo Stewart, põe em causa o próprio treinador.

"Ele tem de parar com isso. É uma falta de respeito", confessou.

Recorde que, recentemente, aquele que é considerado o melhor jogador do mundo, revelou que vai ser pai novamente.