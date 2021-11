Samir Hussein

Parece que Jared Leto estava "apenas a brincar" quando disse que tinha oferecido presentes bizarros aos seus colegas de elenco de ‘Esquadrão Suicida’ (2016).

Em entrevista à revista Entertainment Weekly, o ator desmentiu as declarações anteriores, confirmadas pelo ator Will Smith e pelas atrizes Viola Davis e Margot Robbie. Os atores contaram que Jared tinha oferecido preservativos usados, vibradores e ratos.

“99,9% do que as pessoas lêem é baboseiras. Não havia preservativos usados. Qualquer um dos poucos presentes que enviei foram com espírito de brincadeira e diversão e recebidos com risos, graça e diversão. Estava a viver a minha personagem Joker, então não há problema fazer algumas brincadeiras", explicou.

"Os únicos presentes que dei à Margot foram cupcakes. Acho que lhe dei um rato e a outros ofereci presentes que se dão como piada numa festa", disse. E acrescentou: “No fim do dia sou um artista".

Os primeiros relatos sobre os presentes bizarros partiram da atriz Viola Davis em entrevista à revista Vanity Fair em 2016. “Ele deu-nos alguns presentes horrendos. Ele deu um rato preto a Margot Robbie. Ainda estava vivo, dentro de uma caixa. Ela gritou, mas depois ficou com ele”, afirmou.