Reprodução Instagram

A morte da cantora Marília Mendonça está a chocar o Brasil. A artista perdeu a vida esta sexta-feira, 5 de novembro, num trágico acidente de avião, quando viajava para um concerto na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Além da cantora, os restantes quatro ocupantes da aeronave também não sobreviveram ao acidente.

Vitória Medeiros, filho do piloto do avião - Geraldo Medeiros - usou as redes sociais para revelar que está a ser alvo de ataques por parte de fãs da artista brasileira. Desta forma, a jovem decidiu apelar ao fim das mensagens de ódio, em que o seu pai é julgado como o culpado do trágico acidente.

"Deus me abençoe grandemente para suportar comentários como este e abençoe mais ainda essa pessoa. Não lhe desejem ódio nenhum. E sim, luz, muita luz", escreveu, expondo uma das mensagens que recebeu.

Reprodução Instagram, DR

Numa outra publicação deixada na sua página de Instagram, Vitória Medeiros dedicou uma sentida mensagem ao progenitor, que perdeu a vida na útima sexta-feira, 5 de novembro.

"És o meu tudo. O meu maior medo era te perder, agora já não tenho mais medo de nada. Estamos juntos sempre", pode ler-se.