Erika Goldring

O festival Astroworld, organizado por Travis Scott, teve o pior desfecho possível: pelo menos oito mortos e cerca de 300 feridos, entre eles Ezra Blount, um menino de nove anos que foi colocado em coma induzido após o espetáculo realizado na passada sexta-feira, 5 de novembro.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ, a família do menino processou o artista de 30 anos. Ben Crump, advogado de renome da família, relatou que a criança foi "pisoteada quase até à morte" e "forçada a assistir, com terror, a vários espectadores a ser feridos e mortos" durante o festival realizado em Houston, no Texas.

Aparentemente, a criança estava nos ombros do pai, que desmaiou no meio da confusão. Ezra sofreu danos no fígado, nos rins e no cérebro e, segundo o advogado, os ferimentos irão prejudicar a sua qualidade de vida e a “capacidade de crescer e prosperar".

Além do rapper, a produtora de eventos Live Nation e outras entidades por trás da organização do evento também serão processadas por negligência para com as normas de segurança.