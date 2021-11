No Diário de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor? - Tudo Por Tudo' desta quarta-feira, uma das pretendentes de João Neves teve que ir de INEM para o hospital após um acidente na quinta.

“Ela andava a brincar com a égua, a certa altura ela bateu-lhe no rabo e a potra, a brincar com ela esticou a perna e apanhou o queixo”, começou por contar o agricultor e Ana Paula Carvalho acrescenta: "O que o cavalo fez podia ter-lhe rebentado o queixo todo".

"Ela apanhou um susto, mas um susto... Ao ponto de a aleijar a sério (...) Acho que foi a primeira vez que ela viu um cavalo tão perto da cara dela", comentou João Neves com as outras pretendentes.

Sónia Reto acabou mesmo por abandonar a quinta de João Neves numa ambulância do INEM e o agricultor não conteve as lágrimas: "Eu estou magoado, estou triste, estou desesperado e espero que ela volte o mais rápido possível. Faltando uma, falta tudo e ainda por cima logo ela".