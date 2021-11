Pedro Crispim esteve esta quarta-feira à conversa com Júlia Pinheiro e acabou por falar de um dos períodos mais infelizes da sua vida: a adolescência.

O estilista revelou que foi vítima de bullying e contou alguns episódios: "Ataram-me a uma árvore e deixaram-me lá um dia inteiro. Esse tipo de situações aconteceu várias vezes, bem como fazerem um corredor e baterem-me até eu cair ao chão".

"Faziam isto, acima de tudo, porque me estranhavam, porque eu mexia-me e falava de uma maneira diferente da deles. Eu acumulava dois Gs: era gordo e era gay e, nesse sentido, a minha vida social era complicada, não existia", explicou e acrescentou: "Acima de tudo só queria pertencer, só queria fazer parte do grupo dos amigos, da sociedade... Eu era excluído".

Inicialmente, Pedro Crispim contava aos pais o que acontecia na escola, até porque "chegava a casa com algumas marcas", mas deixou de o fazer: "Eu via que os meus pais sofriam muito com o que me faziam".

Ainda assim, o estilista garante: "Nunca deixei de ir à escola e de olhar nos olhos das pessoas que me tentavam deitar abaixo".

