WPA Pool

Meghan Markle revelou esta terça-feira, em entrevista ao podcast 'New York Times Deal Book', que não faz compras online sem ter um cupão de desconto, apesar de ela e o marido serem detentores de uma fortuna avaliada em mais de 100 milhões de euros.

A mulher do Príncipe Harry contou ao colunista financeiro Andrew Ross Sorkin como é que tenta poupar dinheiro no dia-a-dia. "Se me tivessem ensinado mais sobre o mercado de ações e me tivesse sido transmitida literacia financeira, a diferença que isso me faria... Eu cresci a juntar cupões de desconto e isso está enraizado em mim, os meus valores não mudaram", garantiu.

Andrew Ross Sorkin não resistiu em perguntar-lhe se continua a juntar cupões. A duquesa de Sussex riu-se e disse que não sabe se os cupões físicos ainda existem, mas explicou que adotou a mesma estratégia nas compras online: “Bem, não sei se ainda usam cupões, mas nunca irei comprar algo online sem encontrar um código promocional antes”.