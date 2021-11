Reprodução Instagram, DR

Após o acidente de avião que vitimou Marília Mendonça e outras quatros pessoas, a Polícia Militar brasileira foi obrigada a disparar balas de borracha contra um grupo de pessoas que tentavam roubar os pertences da cantora nos destroços.

Segundo a TV Globo, alguns militares ficaram no local da queda da aeronave e foram obrigados a intervir quando quatro pessoas procuravam objetos das vítimas no local do acidente.

De acordo com a imprensa brasileira, os suspeitos acabaram por conseguir fugir.

Recorde-se que para além da artista, perdera-me a vida o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da artista, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros Júnior, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.