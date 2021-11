Gio Rodrigues viveu uma história insólita nas ruas de Barcelona, em Espanha. O estilista foi roubado em cerca de 50 mil euros na via pública quando menos esperava.

"Eu estava a andar na rua sozinho, ia ter com a minha noiva a um brunch, e de repente levo com um monte de, para lhe chamar a palavra certa, ‘m****’ em cima. Que parecia que tinha sido um pássaro, mas agora pensando bem teria de ser um pássaro gigante", começa por dizer à Nova Gente antecipando que o que se passou a seguir foi premeditado.

"Aproxima-se um sujeito pequeno, normal, com um ar simpático, a dizer que estava cheio de sorte, porque estava cheio de ‘m****’ e oferece-se para me ajudar a limpar, com uns lenços que tinha, eu estava todo sujo, camisola, braços, cabelo, tudo. Ele disse-me para tirar a camisola", explica em detalhe à revista, sendo exatamente nesse momento que o estilista de 45 anos é roubado.

"Eu tiro a camisola para limpar e a partir daí tira-me o relógio e desaparece", revelou. Em causa estava um relógio Rolex de ouro, no valor de 50 mil euros.