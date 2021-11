Reprodução Instagram, DR

No Alô Portugal Filipa Torrinha Nunes comentou o novo grande projeto em que Carolina Deslandes está envolvida. Trata-se do musical no gelo A Nova Cinderela, que deverá estrear no Mar Shopping, no Porto, a 11 de dezembro.

Em conversa com Ana Marques e José Figueiras, psicóloga confessou estar agradavelmente surpreendida com esta escolha, por fugir à regra.

"Gosto muito desta ideia. A Carolina Deslandes e mesmo a Irma não são pessoas tipicamente o estereótipo da cinderela. Nem físicamente nem nos ideais. (...) Uma princesa que está à espera que o príncipe a salve está desatualizado".

