Miguel Raposo foi questionado pela revista Caras sobre o facto de Maria João Abreu ter dito à publicação, antes de falecer, que ela e o filho mais velho eram muito parecidos. O ator de 35 anos concordou: “Sinto que sou o herdeiro de um legado de generosidade”, afirmou.

“Tenho esse lado da minha mãe, sou muito emotivo e tomo as dores dos outros. No meio disto tudo, perde-se alguma inocência. A luta é mesmo para mantermos alguma esperança. Tento alimentar-me das coisas boas e contornar ou transformar as más. Acredito que temos de ser felizes“, contou.

“Fico muitas vezes zangado com a vida, muito mais do que o meu pai [José Raposo]. Mas também consigo relativizar tudo, procurando ver um lado bom ou uma solução. Não fico no lodo“, acrescentou.