A morte de Halyna Hutchins durante as rodagens do filme Rust, no passado mês de outubro, continua a fazer várias manchetes na imprensa internacional. A diretora de fotografia foi atingida acidentalmente a tiro pelo ator Alec Baldwin, acabando por não resistir aos ferimentos.

Entretanto, o astro de Hollywood está de regresso a Nova Iorque após o trágico acidente que aconteceu no Novo México. Com um visual descontraído e informal, Alec Baldwin foi fotografado ao lado da mulher, Hilaria Baldwin, pelas ruas da cidade nova-iorquina. Numa outra ocasião, o ator e a companheira foram fotografados durante um jantar no restaurante Il Cantinori, em Manhattan.

>> CASO ALEC BALDWIN: ADVOGADOS ADMITEM HIPÓTESE DE "SABOTAGEM"

De salientar que neste momento está a decorrer uma investigação na sequência da morte da diretora de fotografia da película. Na sua primeira declaração no Twiiter após o incidente, Alec Baldwin assumiu estar a "cooperar totalmente com a investigação policial para perceber como esta tragédia ocorreu".

Recorde-se que também o realizador da película, Joel Souza, foi atingido pelo disparo, tendo sofrido ferimentos.