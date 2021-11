Mike Marsland

A história não é nova, mas Shaffer Chimere Smith, mais conhecido por Ne-Yo, voltou a falar sobre o assunto no 'The Big Narstie Show'. O cantor, famoso pelas músicas 'So Sick', 'Closer' e 'Miss Independent', recordou o dia em que fez um 'ménage à trois' com mãe e filha.

No teaser do programa, o artista de 42 anos foi questionado sobre esse momento por um dos apresentadores e respondeu: "Porque é que estás a trazer [à tona] coisas antigas?", perguntou, citado pelo The Sun.

Porém, Ne-Yo acabou por contar a história por trás e relembrou como conheceu as duas mulheres. “Então a mãe e a filha vieram para um 'meet and greet' [evento organizado para famosos falarem com o público] e eu não consegui dizer quem era a mãe da filha, elas literalmente pareciam irmãs", afirmou.

Posteriormente, o cantor perguntou "quem é a mãe e quem é a filha?". “Uma coisa leva a outra, a filha dá-me o número dela, eu liguei para a filha naquela noite [para se encontrarem]", continuou, referindo que a mulher apareceu com a mãe. “Então, inicialmente eu estava do género: 'Ela veio trazer-te?' e ela disse 'se não te importares, ela quer ficar'. Eu estava do género: 'Oh ... OK'. Uma coisa leva à outra e foi o que foi. Na manhã seguinte, todos seguiram o seu caminho", rematou.