Semanas após o incidente com Alec Baldwin, que vitimou acidentalmente a diretora de fotografia do filme Rust, mais uma pessoa ficou gravemente ferida no set de filmagens.

A notícia é avançada pela imprensa internacional que dá conta que um operador de luz foi mordido por uma aranha venenosa.

Jason Miller está internado no hospital e os médicos admitem a possibilidade de amputação do braço, avança o TMZ que publicou ainda imagens chocantes dos ferimentos no braço.

De acordo com a Sky News, nos dias seguintes à picada Miller apresentou sintomas como necrose no braço e septicemia. “Foi hospitalizado e submetido a múltiplas cirurgias diariamente enquanto os médicos fazem o melhor para travar a infeção e tentar salvar o seu braço da amputação”, le-se na página de angariação de fundos para ajudar com os custos médicos.

“Vai ser um caminho muito longo de recuperação para o Jason, caso a equipa médica seja capaz de salvar o seu braço. E, se na pior das hipóteses perder o braço, será uma mudança de vida devastadora para o Jason e a sua família”, le-se ainda.