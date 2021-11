Reprosução Instagram, DR

A morte da cantora Marília Mendonça está a chocar o Brasil. A artista morreu esta sexta-feira, 5 de novembro, num trágico acidente de avião, em Minas Gerais, quando viajava para um concerto em na cidade de Caratinga. Entretanto as reações e as homenagens à morte da cantora têm-se multiplicado.

O cantor sertanejo Murilo Huff, ex-companheiro de Marília Mendonça e pai do filho da artista, não conteve as lágrimas ao falar do trágico acidente. Numa entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, o artista afirmou que se o ex-casal ainda estivesse junto, poderia estar no avião no dia em que aconteceu o acidente.

"Fazia muito pouco tempo que já não estávamos juntos, mas a relação foi sempre muito boa...Sempre nos respeitámos muito. Nunca parámos de se falar, principalmente depois do Léo. Eu sempre a respeitei muito enquanto mãe e ela sempre me respeitou muito como pai acima de qualquer coisa", contou.

Reprodução Instagram, DR

O ex-namorado da cantora contou ainda que o relacionamento de ambos havia terminado há dois meses, logo após uma viagem a Tulum, no Méxic, e comentou o fim da relação. "Foi por um motivo tão besta... E, analisando agora, se estivéssemos juntos, eu ia estar com ela dentro daquele avião. Eu não tinha espetáculos, de certeza absoluta que ia estar lá com ela", afirmou.

Por fim, o cantor recordou o início da relação com Marília Mendonça. "Conhecemo-nos quando ela gravou uma composição minha. Eu enviei-lhe uma mensagem privada quando ela deu um espetáculo em Anápolis, uma cidade perto de Goiânia. Enviei um pedido para ir ao espetáculo e ela foi super recetiva comigo, recebeu-me no camarim. Depois disso eu ficava só com ela e ela só comigo, mas o pedido de namoro aconteceu um ano e meio depois. Mas desde o início que tivemos uma conexão muito forte”, confidenciou.

Recorde-se que segundo a imprensa brasileira, o ex-casal esteve junto durante quatro anos.