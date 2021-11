1 / 3 Eric Mathon / Palais princier 2 / 3 Eric Mathon / Palais princier 3 / 3 Eric Mathon / Palais princier

Foi com um sorriso que Charlene se mostrou ao lado do marido e dos filhos esta segunda-feira, dia 8 de novembro, no Mónaco. Segundo a revista Hola, a Princesa viajou num avião privado até Nice, sul de França, e prosseguiu para Monte Carlo.

Alberto do Mónaco e os gémeos Jacques e Gabriella aguardaram por Charlene na pista de aterragem e receberam-na com um enorme bouquet de flores. Segundo a publicação, foi com muita alegria e emoção que a Princesa e a família se reencontraram. Mais tarde, os quatro posaram juntos para os fotógrafos no pátio do Palácio, conforme pode ver nas fotos acima que foram publicadas na página oficial de Instagram.

As atenções recaíram ainda para o novo animal de estimação da família real: Khan. Segundo a revista Hola, trata-se de um presente depois de o seu Chihuahua, Monte, ter morrido atropelado no mês passado.

Note que Charlene não via Alberto, Jacques e Gabriella desde agosto, altura em que o príncipe monegasca foi com os filhos à África do Sul.

Recorde-se de que a ex-nadadora olímpica rumou até ao seu país natal para participar numa campanha contra a caça furtiva de rinocerontes. Porém, a infeção que contraiu impediu-a de regressar ao Mónaco, tendo sido submetida a vários tratamentos e cirurgias.