Rick Kern

Travis Scott está desvastado com aquilo que aconteceu este fim de semana no Astroworld, o festival do cantor. Pelo menos 8 pessoas morreram no meio de uma multidão que se preparava para assistir ao primeiro concerto do artista.

Nas redes sociais, o namorado de Kylie Jenner quebrou finalmente o silêncio e falou sobre a tragédia.

"Quero enviar orações para todos aqueles que perdemos. Estamos a trabalhar para identificar as famílias [das vítimas] e ajudá-las neste momento difícil", começou por explicar.

"Os meus fãs significam muito para mim e só lhes quero proporcionar experiências positivas (...) nunca imaginei tal situação", acrescentou.

"Estou devastado. Nunca poderia imaginar que acontecesse algo deste género. Vou fazer o que puder para vos manter atualizados e informados sobre o que está a acontecer", rematou.