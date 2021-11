Reprodução Instagram, DR

A morte de Marília Mendonça deixou o mundo de luto. A jovem brasileira morreu aos 26 anos vítima de um acidente de avião. Tinha concerto marcado em Portugal para 29 de novembro.

A cerimónia fúnebre realizou-se este sábado, 6 de novembro, e reuniu a família e centenas de fãs que lhe quiseram prestar uma homenagem.

Um momento marcado por lágrimas e sofrimentos e a certeza de que a artista era acarinhada por milhares no Brasil mas também no resto do mundo. Veja a galeria abaixo.

1 / 9 Getty Images 2 / 9 Getty Images 3 / 9 Getty Images 4 / 9 Getty Images 5 / 9 Getty Images 6 / 9 Getty Images 7 / 9 Getty Images 8 / 9 Getty Images 9 / 9 Getty Images