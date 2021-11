Pelo menos oito pessoas morreram no festival Astroworld, organizado por Travis Scott. A notícia é avançada por vários meios internacionais que dão conta que oito pessoas perderam a vida desde a abertura do evento, esta sexta-feira, dia 5 de novembro.

Segundo a CNN, cerca de 50 mil pessoas esgotaram o festival. O incidente ocorreu durante os concertos.

"As pessoas na multidão começaram a empurrar em direção ao palco principal, o que fez com que as pessoas que estão à frente fossem esmagadas e não tivessem por onde escapar", revelou o chefe dos bombeiros, Samuel Peña à CNN.

De acordo com as notícias, entre os vários feridos estava uma criança de "apenas dez anos".

Nas redes sociais já começaram a circular vídeos perturbadores que mostram várias pessoas inanimadas durante o concerto.

As imagens podem ser consideradas chocantes.