A notícia da morte da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, deixou o Brasil em choque.

A artista morreu após a queda do avião onde seguia, avançou a Globo esta sexta-feira, dia 5 de novembro. Nas redes sociais, multiplicam-se as homenagens um por por todo o mundo. Devastada com a morte da colega e amiga, Anitta partilhou um post em sua homenagem.

"Ontem eu falei pra você que eu te amo. Ontem. Depois de, mais uma vez, você me exaltar e me colocar lá em cima sem medo porque você sabe o quão f*** você é. Meu Deus. Eu não estou conseguindo acreditar que isso aconteceu. Porquê esse acidente, meu Deus? Eu estou sem reação", começou por dizer na legenda de várias fotografias ao lado da artista.

"Uma das mulheres mais gente boa, generosa, engraçada, aquela amiga que topa TUDO. Não tem inveja de ninguém. Eu te admiro tanto, meu Deus. Um exemplo de tudo de bom. Meu Deus porquê? [...] Que perda, senhor, que perda. Eu estou devastada", acrescentou.

Anitta dedicou ainda algumas palavras à família da cantora sertaneja: "Para a família, estou aqui para qualquer que precisarem. Para o seu filhinho Léo, meu Deus. Nunca te esqueceremos".

Recorde-se que Marília Mendonça deixou um filho, Leo, que completa o 2.º aniversário em dezembro.