Virgílio Castelo foi o convidado da emissão desta sexta-feira, dia 5 de novembro, da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar' e acabou por falar sobre o o casamento com Alexandra Lencastre ao responder às questões de Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves.

"Foi mais difícil estar no mar a filmar o Terra Nova ou estar casado com a Alexandra Lencastre?", começou por perguntar Inês Lopes Gonçalves. A ator riu-se e respondeu: "São dificuldades completamente diferentes. O casamento com a Alexandra nem sequer foi difícil, durou um ano. Vivemos juntos durante cinco anos, depois casámos e houve ali um naufrágio. Somos amigos, somos muito amigos hoje em dia".

O ator confessou ainda que "foram várias" as atrizes com quem passou do beijo técnico ao beijo verdadeiro. "Houve casos em que a coisa deu-se", disse sem adiantar nomes.

'Desculpa, mas vais ter de perguntar' é uma rubrica do programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença.