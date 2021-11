A cantora brasileira Marília Mendonça, de 26 anos, morreu esta sexta-feira num acidente de avião em Minas Gerais, avança a Globo, citando um comunicado da assessoria da artista. Os outros ocupantes, o produtor e assessor da cantora, assim como o piloto e co-piloto, também faleceram na queda do aparelho.

"Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, do seu produtor Henrique Ribeiro, do seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento", cita a Globo.