Luis Díaz já é pai. O jogador do FC Porto deu as boas-vindas a uma menina, Roma, e partilhou a primeira fotografia da bebé nas redes sociais.

"Roma, bem-vinda minha princesa", escreveu na legenda da imagem onde surge com a companheira, Gera Ponce, logo após o parto.

A publicação, feita no Instagram esta quinta-feira, dia 4 de novembro, deixou os seguidores do futebolista em êxtase e foram várias as mensagens de parabéns

